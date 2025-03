Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Eröffnung des neuen Zollamts Oberpfalz ab dem 1. April 2025 - Wichtige Hinweise zur Umstellung und neuen Zuständigkeiten

Regensburg (ots)

Ab dem 1. April 2025 wird das neue Zollamt Oberpfalz seinen Betrieb aufnehmen. Mit der Gründung dieses neuen Zollamts erfolgen wichtige Änderungen in der Zollabwicklung in der Region:

Am neuen Standort in Weiden (Asylstraße 17, 92637 Weiden i.d.OPf.) sind ab dem 1. April 2025 nur noch Abfertigungen im Postverkehr sowie nichtkommerzielle Abfertigungen im Rahmen der Truppenverwendung möglich.

An den Standorten Amberg (Welserstraße 9, 92224 Amberg) und Waidhaus (Am Autohof 3, 92726 Waidhaus) können Sie in gewohnter Weise alle bisherigen zollrechtlichen Warenabfertigungen beantragen.

Wichtiger Hinweis: Das Zollamt Weiden-Waidhaus, Dienstsitz Weiden (Dr.-Müller-Straße 11), bleibt aufgrund des Umzugs am 28. und 31. März 2025 geschlossen.

Öffnungszeiten des Zollamts Oberpfalz

Standorte Amberg und Weiden:

- Montag bis Donnerstag: 07:30 - 16:00 Uhr - Freitag: 07:30 - 14:30 Uhr - Samstag und Sonntag: geschlossen

Standort Waidhaus:

- Montag bis Donnerstag: 07:00 - 16:00 Uhr - Freitag: 07:00 - 16:00 Uhr - Samstag: 07:00 - 12:00 Uhr - Sonntag: geschlossen

