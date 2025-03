Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Knapp eine halbe Million Euro Schaden: Zwei Geschäftsführer aus dem Landkreis Kelheim wegen Sozialversicherungsbetrug verurteilt

Der Regensburger Zoll hat gegen den offiziellen sowie den faktischen Geschäftsführer einer Estrichverlegefirma aus dem Landkreis Kelheim ermittelt. Das Ergebnis: Beide Geschäftsführer wurden wegen Sozialversicherungsbetrugs am Landgericht Regensburg verurteilt.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Angeklagten in einem Zeitraum von fünf Jahren in insgesamt 60 Fällen gegen die Sozialversicherungspflicht verstoßen hatten. Sie meldeten ihre Arbeitnehmer entweder nicht korrekt an oder führten die Sozialversicherungsbeiträge nicht ab. Dies betraf eine Vielzahl von Mitarbeitern, von denen viele gar nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren. Insgesamt entstand ein Sozialversicherungsschaden in Höhe von knapp einer halben Millionen Euro.

Vor Gericht gestanden beide Geschäftsführer ihre Taten und entschuldigten sich. Der faktische Geschäftsführer wurde zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, sowie zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 40 Euro. Der offizielle Geschäftsführer erhielt wegen Beihilfe eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten, ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt.

Gerhard Pylipp, Leiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit erklärt hierzu: "Sozialversicherungsbetrug beeinträchtigt direkt das Wohl der Arbeitnehmer. Sie verlieren nicht nur ihre Absicherung im Krankheitsfall oder bei Arbeitslosigkeit, sie sind auch in ihrer Altersvorsorge gefährdet. Unsere Arbeit dient dazu, solche Schäden für die Betroffenen zu verhindern und sicherzustellen, dass alle Arbeitnehmer ihren verdienten Schutz erhalten."

