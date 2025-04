Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Radfahrer Vorfahrt genommen++Ungebremst aufgefahren++Schwerverletzte Radfahrerin++In Gegenverkehr gefahren++Gegen Liegenbleiber gefahren+

Landkreis Verden (ots)

+Radfahrer Vorfahrt genommen+ Ottersberg. Ein 64-jähriger Fahrer eines Transporters missachtete am Montagmorgen die Vorfahrt eines 29-jährigen Radfahrers und verletzte ihn in der Folge leicht. Gegen 07:20 Uhr fuhr der 29-Jährige auf dem Geh- und Radweg der Lilienthaler Straße in Richtung Grasberg. An der Kreuzung zur Straße Münslütten überquerte der 64-Jährige die Lilienthaler Straße und stieß mit dem Radfahrer in der Einmündung zusammen. Der 29-Jährige stürzte und kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.600 Euro.

+Ungebremst aufgefahren+ Langwedel. Auf der Großen Straße in Höhe der Straße Am Rathaus fuhr am Montag, gegen 11.15 Uhr, ein 35-Jähriger nahezu ungebremst auf den BMW eines 21-jährigen Fahrers auf. Der 21-Jährige wollte auf der L158 in Richtung Verden nach links abbiegen und zeigte dies mittels Blinker an. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Die bemerkte der nachfolgende 35-Jährige zu spät und fuhr ihm mit seinem Seat auf. Die Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit, und die Fahrbahn musste bis zur Bergung der Fahrzeuge halbseitig gesperrt werden. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000 Euro beziffert.

+Schwerverletzte Radfahrerin+ Verden. Am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, kam es an der Einmündung der Moorstraße zur Straße Am Alten Pulverschuppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge wollte ein 89 Jahre alter Fahrer eines Renault nach rechts in die Straße Am Alten Pulverschuppen abbiegen und übersah dabei die vor ihm in gleicher Richtung fahrenden 28-Jährige. Er touchierte die Radfahrerin, woraufhin sie stürzte und von dem Pkw erfasst wurde. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

+In Gegenverkehr gefahren+ Emtinghausen. Auf der Gödestorfer Straße sind am Montagnachmittag zwei Pkw, welche sich entgegenkamen, zusammengestoßen. Nach ersten Informationen wurde ein 59-Jähriger von der Sonne geblendet und fuhr mit seinem Mazda in der Mitte der Fahrbahn. Ein entgegenkommender 70-Jähriger versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der Mazda und der Audi mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die beiden Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

+Gegen Pannen-Pkw gefahren+ Achim/A27. Auf der A27 in Richtung Walsrode, zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Achim-Nord fuhr am Montagabend ein 53-jähriger Fahrer eines Lkw gegen den VW eines 41-Jährigen auf dem Standstreifen, welcher aufgrund einer Panne zum Stehen gekommen war. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 38-jährige Beifahrerin des VW leicht verletzt. Der Lkw und der Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

