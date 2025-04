Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250417.3 Wrist: Schwerer Raub mit Waffe

Wrist (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe Am Dienstagnachmittag um 14:16 Uhr erhielt die Polizei Kellinghusen von einem Raubüberfall am Bahnhof Wrist Kenntnis. Zur vorgenannten Zeit hatten zwei Täter, der 21-Jährige davon mit einer Pistole bewaffnet, zwei Jugendliche im Alter von 15 und 14 Jahren bedroht und ein Mobiltelefon entwendet.

Die 18- und 21-jährigen Täter aus Hamburg und Bad Bramstedt hatten die zwei Jugendlichen aus Pinneberg und Rellingen unter Vorhalt einer Waffe aufgefordert, ihr Mobiltelefon herauszugeben. Tatort war der Bahnhof Wrist, das dortige Wartehäuschen. Der Versuch der Täter, ein zweites Handy zu erbeuten, misslang. Nach der Tat flüchteten die Beschuldigten zu Fuß durch die angrenzenden Grundstücke. Die Bestohlenen nahmen die Verfolgung auf und wurden dabei von Zeugen unterstützt. Sie stellten den Geschädigten ihr Smartphone zur Verfügung, mit dessen Hilfe sie die Polizei benachrichtigen konnten. In der Stellauer Straße stellten Polizeibeamte der Polizei Kellinghusen die flüchtigen Täter. Nach der Festnahme sind die Täter ins Polizeigewahrsam Itzehoe eingeliefert worden.

Eine Ermittlungsrichterin erließ am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe gegen beide Täter einem Untersuchungshaftbefehl wegen der Schwere der Tat und Fluchtgefahr. Der 18-Jährige ist im Anschluss nach Schleswig in die dortige Jugendanstalt, der 21-Jährige nach Itzehoe in die Justizvollzugsanstalt verbracht worden.

Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Itzehoe führen gemeinsam die Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Itzehoe unter der Rufnummer 04821 6020 zu melden.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe Björn Loop, Polizeidirektion Itzehoe

