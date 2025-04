POL-IZ: 250417.2 Itzehoe: Brandstiftung an Trafohäuschen

Lägerdorf (ots) - Am Dienstag entflammte ein 55-jähriger Lägerdorfer mit einem Brenner eine Koniferenhecke. Durch die Hitzeentwicklung entstand ein Schaden am PKW des Nachbarn. Gegen 16:15 Uhr erhielten Beamte des Polizeireviers Itzehoe einen Einsatz in der Uhlandstraße. Ein Hausbesitzer hatte mittels Brenner versucht, das Unkraut auf seiner Terrasse zu entfernen. ...

