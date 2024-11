Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Christian Zacherle neuer Revierleiter beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt - Vorgänger Michael Müller in den Ruhestand verabschiedet.

Mannheim

Polizeidirektor Christian Zacherle ist der neue Leiter des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt. Damit tritt er die Nachfolge von Michael Müller an, welcher sich zum 31. Oktober 2024 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hatte.

Der 55-Jährige ist kein Unbekannter in Mannheim. So war er bereits 30 Jahre lang Angehöriger des Polizeipräsidiums Mannheim und der damaligen Polizeidirektion Heidelberg.

Von 1990 bis 1999 verrichtete er seinen Dienst beim Polizeirevier Mannheim-Rheinau und bei der Motorradstaffel des Verkehrsüberwachungsdienstes. Nach Abschluss des Studiums für den gehobenen Polizeidienst war er in unterschiedlichen Funktionen bei der Schutzpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim tätig. 2009 schloss er sein Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup ab und wurde zur damaligen Polizeidirektion Heidelberg versetzt, wo er als Polizeirat die Leitung des Polizeireviers Heidelberg-Mitte übernahm. Zwischen 2018 und 2021 schließlich leitete er das Führungs- und Lagezentrum beim Polizeipräsidium Mannheim, bevor seine Versetzung zum Polizeipräsidium Ludwigsburg erfolgte, wo er als Leiter des Polizeireviers Ludwigsburg eingesetzt wurde. Schon im Folgejahr zog er weiter nach Ulm, wo er zuletzt die Leitung des Polizeireviers Ulm-Mitte übernahm.

Zum 01. November 2024 schloss sich nun der Kreis für Christian Zacherle mit seiner Rückkehr zum Polizeipräsidium Mannheim. "Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt", so Zacherle. Er möchte offenen und direkten Kontakt mit der Bevölkerung und Organisationen und Einrichtungen in seinem künftigen Verantwortungsbereich pflegen. Gerade in einem Brennpunkt wie der Mannheimer Neckarstadt mit unterschiedlichsten Menschen, Kulturen und Bedürfnissen sei es wichtig, für die Menschen und deren Probleme erreichbar zu sein und aktiv auf sie zuzugehen. "Dialog ist wichtig, denn nur so können wir die Zukunft gemeinsam gestalten", fügt Zacherle hinzu.

Darüber hinaus sei er aber schon immer ein "einsatzaffiner Mensch gewesen, gerne mitten im Einsatzgeschehen auf der Straße und nicht nur im Büro". Daher freue er sich auch auf viele herausfordernde Einsätze wie Fußballspiele oder Demonstrationen.

