Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 31-Jähriger greift Bundespolizisten an

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am gestrigen Sonntag (25.05.2025) kam es nach einer Personenkontrolle am Hauptbahnhof Stuttgart zu einem Angriff auf Bundespolizisten durch einen 31 Jahre alten Tatverdächtigen. Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 09:00 Uhr am Querbahnsteig des Hauptbahnhofes. Hier sollte der 31 Jahre alte bulgarische Staatsangehörige aufgrund seines auffälligen Verhaltens einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Weil der Mann keinen polizeilichen Aufforderungen folgte und seine Identität so nicht festgestellt werden konnte, sollte er für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen auf das Bundespolizeirevier gebracht werden. Mit dieser Maßnahme war der renitente Mann offenbar nicht einverstanden. Laut ersten Erkenntnissen warf er seinen halbvollen Kaffeebecher in Richtung der eingesetzten Beamten und verfehlte diese hierbei nur knapp. Den Einsatzkräften gelang es nur durch das Fixieren der Hände und Beine des Tatverdächtigen und durch das Anlegen von Handfesseln ihn in das Dienst-Kfz zu verbringen. Hierbei versuchte er ununterbrochen die Streifenbesatzung mit Fußtritten zu traktieren. Weiterhin beleidigte und beschimpfte er eine Bundespolizistin massiv. Nur durch die Anforderung einer weiteren Streife konnte der Beschuldigte auf das Revier verbracht werden. Aufgrund seines anhaltenden aggressiven Verhaltens wurde er in eine Zelle eingeschlossen. Der Beschuldigte soll im Laufe des Vormittags einer zuständigen Haftrichterin vorgeführt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet.

