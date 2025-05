BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: Erfolgreiche Wohnungsdurchsuchung bei mutmaßlichem Dieb

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Stuttgart. Beamte der Bundespolizei haben am heutigen Morgen (22.05.2025) die Wohnung eines 21-jährigen Mannes durchsucht, der im Verdacht steht, am Nachmittag des 01.03.2025 im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofes den Rucksack einer 27-Jährigen entwendet zu haben. Anschließend stieg der mutmaßliche Täter mit dem Stehlgut in eine S-Bahn der Linie S5 in Richtung Schwabstraße und flüchtete zunächst unerkannt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der 21-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit als Tatverdächtiger identifiziert werden. Einsatzkräfte der Bundespolizei durchsuchten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am heutigen Tag seine Wohnung im Stadtkreis Stuttgart. Hierbei fanden die Einsatzkräfte der Bundespolizei den entwendeten Rucksack, jedoch nicht den darin enthaltenen Laptop, auf. Dieser wurde laut Aussage des Tatverdächtigen an einen Bekannten weiterverkauft, sodass sich gegen den 20-jährigen Bekannten der Verdacht der Hehlerei ergab. Den Laptop fanden die eingesetzten Beamten anschließend in der Wohnung des Bekannten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verblieb der mutmaßliche Dieb auf freiem Fuß.

