Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 18-Jähriger im Zug sexuell belästigt, Zeugen gesucht;

Stuttgart/Winnenden (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (19.05.2025) kam es in einem Metropolexpress von Stuttgart Hbf in Richtung Winnenden zu einem Übergriff auf sexueller Grundlage, zum Nachteil eines 18-Jährigen. Laut aktuellem Stand der Ermittlungen ereignete sich der Vorfall gegen 17:40 Uhr im ersten Wagen des Zuges in Fahrtrichtung. Hier soll sich der ca. 40-50 Jahre alte unbekannte Täter zu dem 18-Jährigen in den Vierersitz nach den Fahrradständern gesetzt und ihn ungefragt berührt haben. Ersten Informationen zufolge, berührte er den Jugendlichen augenscheinlich oberhalb der Hose im Bereich der Oberschenkel, an den Oberarmen und am Bauch. Weiterhin soll er den 18-Jährigen gegen seinen Willen unter seinem T-Shirt am Rücken berührt haben. Als der Tatverdächtige den Jungen dann offenbar aufforderte sich nach vorne zu beugen, versuchte der Jugendliche, sich aus der Situation zu befreien. Der unbekannte Täter soll sich daraufhin in Fahrtrichtung entfernt haben. Weiterhin gelang es ihm vor Eintreffen der Bundespolizei zu fliehen. Zeugen welche diesen Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich an die wegen des Verdachts einer sexuellen Belästigung ermittelnde Bundespolizei unter 0711 / 87035 0 zu wenden. Bei dem Täter soll es sich laut Zeugenaussagen um einen korpulenten, dunkel gekleideten, hellhäutigen Mann, im Alter von 40 bis 50 Jahren handeln. Weiterhin trug er seine Haare augenscheinlich kurz.

