Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 10. Juli 2025 gegen 17:22 Uhr befuhr eine 44-jährige Frau aus Cloppenburg mit seinem Krad die Emsteker Straße in Richtung Emstek. An der Einmündung Emsteker Straße/Nicolaus-Otto-Straße bog sie nach links ab, hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Krad und fuhr in einen Zaun. Die 44-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus transportiert. An dem Zaun und dem Krad entstand ein Schaden von ca. 3.500,00 Euro.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kradfahrer

Am Donnerstag, 10. Juli 2025 gegen 20:15 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit seinem Krad die Alte Straße in Richtung Elsten. In einer Kurve kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

