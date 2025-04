Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Festnahme nach schwerem Raub

Bingen am Rhein (ots)

Am Montag, dem 14. April 2025, gegen 16:00 Uhr haben zwei Tatverdächtige auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bingerbrücker Straße in Bingen am Rhein ein Fahrzeug unter Einsatz von Gewalt entwendet.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll sich auf einem Supermarktparkplatz zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 37-jährigen Mann und einem aus dem Fahrzeug ausgestiegenen Beifahrer eines dort abgestellten PKW entwickelt haben. Die beiden Männer seien einander bereits vor der Tat bekannt gewesen.

In der Folge soll der 37-Jährige sodann den 56-jährigen Fahrer aus dem abgestellten Fahrzeug gezogen, getreten und geschlagen haben. Währenddessen soll sich die 43-jährige Lebensgefährtin des 37-Jährigen ins Fahrzeug begeben haben und angefahren sein. Der 56-Jährige habe noch versucht, das Wegfahren durch Ergreifen der B-Säule zu verhindern, sei einige Meter mitgeschleift worden und dann zu Boden gestürzt. Er wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Beide Tatverdächtige entfernten sich anschließend mit dem gestohlenen Fahrzeug vom Tatort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zunächst nicht zur Ergreifung der flüchtigen Personen. Das entwendete Fahrzeug wurde zwei Tage später in Münster-Sarmsheim aufgefunden. Am 16. April 2025 konnten beide Tatverdächtige letztlich festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz erließ der zuständige Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz am 17.04.2025 gegen beide Tatverdächtige Untersuchungshaftbefehle.

Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts des schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte geführt und dauern insbesondere zu den näheren Tatumständen an.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell