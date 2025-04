POL-PDKH: Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe vom 17.04.2025

Langenlonsheim (ots) - Am 17.04.2025, um 17:00 Uhr, befuhr eine 56jährige Frau mit ihrem Fahrrad einen Radweg entlang der B 48 in Richtung Langenlonsheim. Auf Höhe der Straße "An den Nahewiesen" wollte sie an einer Radverkehrsfurt die B 48 überqueren. Bei diesem Vorgang übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin eine Kopfverletzung zuzog. ...

mehr