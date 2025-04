Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: hoher Sachschaden nach Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens im Römerhof

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Dienstag (08.04.2025) seit den frühen Morgenstunden in Kirchheim am Neckar im Einsatz, um einen Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße "Römerhof" zu löschen. Gegen 04:40 Uhr wurde der Brand von einer etwa einen Kilometer entfernt wohnenden Zeugin gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine Scheune in Vollbrand und die Flammen hatten bereits auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohngebäudes übergegriffen. Außerdem befanden sich mehrere kleinere Brandherde auf dem Gelände. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass am Vorabend mutmaßlich mehrere kleine Feuer auf dem Gelände entzündet worden waren, um die dort befindlichen Obstbäume vor dem Frost zu schützen. Dabei fing offenbar im Laufe der Nacht zunächst ein Obstbaum Feuer. Von dort griffen die Flammen auf die Scheune und weiter auf das Wohngebäude über. In dem Gebäude war eine Angestellte des landwirtschaftlichen Betriebs untergebracht, die das Haus unverletzt verlassen konnte. Weitere Personen waren dort aktuell nicht wohnhaft, so dass keine Menschen zu Schaden kamen. Die ausgebrannte Scheune stürzte zwischenzeitlich ein. Das Wohnhaus steht noch, wurde durch den Brand aber stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 500.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren mehrerer umliegender Gemeinden war mit über 150 Einsatzkräften bis in den Morgen hinein mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

