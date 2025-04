Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Beinahe-Unfall nach Fahrt über die Gegenspur

Ludwigsburg (ots)

Einen glimpflichen Verlauf nahm eine gefährliche Situation am Sonntag (06.04.2025) gegen 16:20 Uhr auf der Landesstraße 1185 von Sindelfingen in Richtung Maichingen. Im Bereich zwischen den zwei Ortschaften kam einer 32-jährigen VW-Lenkerin scheinbar grundlos ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen, obwohl die Gegenfahrbahn frei gewesen sein dürfte. Die 32-Jährige und eine dahinterfahrende und bislang unbekannte Audi-Lenkerin mussten ausweichen und eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der unbekannte Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs, der mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, wich in den Grünstreifen aus. Er fuhr knapp an dem Golf der 32-Jährigen vorbei, bevor er im Anschluss in Richtung Konrad-Adenauer-Straße abbog. Der noch unbekannte Fahrzeuglenker war den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge mit einem grauen Audi Kombi mit Schweizer Kennzeichen unterwegs. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen, insbesondere die unbekannte Audi-Lenkerin sowie eine Frau und ein Mann, die zu Fuß unterwegs waren und den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail unter sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

