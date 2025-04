Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: zwei Führerscheine nach Kraftfahrzeugrennen beschlagnahmt

Ludwigsburg (ots)

Zweimal musste das Polizeirevier Böblingen am vergangenen Wochenende im Bereich eines Supermarktplatzes in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens einschreiten. Nachdem am Samstagabend (05.04.2025) festgestellt worden war, dass sich eine Vielzahl von Personen mit Fahrzeugen auf einem Supermarktplatz in der Otto-Lilienthal-Straße versammelt hatte, wurde dieser Parkplatz überwacht. Schätzungsweise befanden sich in der Spitze 250 Autos und mindestens genauso viele Personen auf dem Platz. Die Personen hielten sich bei ihren Autos auf, teilweise wurde auch mit einem Ball gespielt. Als eine Streifenwagenbesatzung gegen 23:00 Uhr den Parkplatz erneut ansteuerte, konnten die Polizisten erkennen, dass ein BMW-Lenker mit durchdrehenden Reifen sogenannte Donuts drehte. Vermutlich bemerkte der 18-jährige BMW-Fahrer den Streifenwagen schließlich und gab Gas. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit quer über den Parkplatz und weiter über ein Tankstellengelände auf die Otto-Lilienthal-Straße. Die Einsatzkräfte konnten den 18-Jährigen nach kurzer Verfolgung stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Parkplatz wurde auch danach weiter bestreift. Es wurde keine weiteren Straftaten festgestellt. Am Sonntagnachmittag (06.04.2025) gegen 16:00 Uhr meldeten Zeugen erneut ein Kraftfahrzeugrennen zwischen einem BMW und einem Mercedes im Bereich des Parkplatzes. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der 22-jährige Lenker des BMW ermittelt werden. Sein Führerschein sowie sein und die Handys der Mitfahrer wurden von den Einsatzkräften beschlagnahmt. Bei dem noch flüchtigen Mercedes handelt es sich dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge um ein graues Sportcoupé mit Böblinger Kennzeichen. Das Polizeirevier Böblingen sucht nun Zeugen und Geschädigte, die durch die Fahrweise der jungen Männer insbesondere auf dem Parkplatz gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

