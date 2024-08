Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto wird beim Abbiegen von Straßenbahn erfasst - PM 2

Mannheim (ots)

Am Donnerstag bog gegen 09:30 Uhr die 68-jährige Fahrerin eines VW von der Steubenstraße nach links in die Rottfeldstraße ab. Dabei übersah sie, dass die Ampel für sie Rot zeigte und sich eine Straßenbahn auf den in der Fahrbahnmitte verlaufenden Gleisen näherte. Als die Frau dann abbog, wurde ihr Auto von der Straßenbahn erfasst und gut 15 Meter mitgeschleift. Sowohl die Straßenbahn als auch der VW wiesen nach dem Unfall erhebliche Beschädigungen auf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben die Fahrgäste sowie der Straßenbahnführer unverletzt. Die 68-Jährige konnte nur unter Zuhilfenahme von schwerem Gerät durch die Feuerwehr aus dem stark deformierten Fahrzeug befreit werden. Sie kam leicht verletzt zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schienenverkehr musste aufgrund der Bergungsmaßnahmen in diesem Streckenabschnitt für gut zwei Stunden eingestellt werden. Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell