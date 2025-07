Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Körperverletzung / Zeugenaufruf

In einer Kneipe an der Langen Straße in Barßel kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03.00 Uhr, zu einer Körperverletzung. Ein 37-jähriger Mann aus dem Saterland wurde von 2 derzeit noch unbekannten Tätern geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) entgegen.

Friesoythe / OT Kampe - Schiffsunfall

Am Freitagmorgen, gegen 10.31 Uhr, kam es zu einem Schiffsunfall auf dem Küstenkanal. Hier stieß ein Containerschiff mit dem Dach des Führerhauses gegen die dortige Kanalbrücke. Teile des Daches blieben an der Brücke hängen und behinderten den Schiffsverkehr.

Der Bootsführer lenkte das Boot selbstständig zu einem Stellplatz, wo eine Unfallaufnahme durch die Wasserschutzpolizei erfolgte. An der Brücke wurden keine Schäden festgestellt, das Passieren ist weiterhin möglich.

Friesoythe - Verkehrsunfall

Am Freitagmittag, gegen 11.45 Uhr, kam es auf der B72 / Einmündung Pehmertanger Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus Molbergen wollte mit einem Pkw mit Anhänger auf die B72 auffahren und übersah einen vorfahrtberechtigten 70-jährigen Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro an Pkw und Anhänger.

