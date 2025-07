Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den 12.-13.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Freitag zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr befand sich eine 17-Jährige aus Molbergen gemeinsam mit einem Bekannten auf dem Berg der ehemaligen Mülldeponie in Stapelfeld, als zwei unbekannte männliche Personen erschienen und auf die 17-Jährige einschlugen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Die Täter entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 zu melden.

Lindern - Diebstahl

Am Samstag gegen 06:45 Uhr betraten vier bislang unbekannte Personen das Gelände einer Firma in Lindern in der Straße Jökelrien. Dort entwendeten sie eine Tonne mit Altmetall und flohen mit einem silbernen Ford vom Tatort. Auch hier sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Cloppenburg - Rauch in Mehrfamilienhaus

Am Samstag gegen 16:00 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Südstraße in Cloppenburg aus. Ein Bewohner hatte Brandgeruch aus einer Nachbarwohnung gerochen und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte in der Wohnung einen kleinen Brand im Bereich der Küche löschen. Die Wohnung wurde anschließend gelüftet. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Höltinghausen - Sachbeschädigung an PKW

Am Samstag in der Zeit von 15:45 Uhr bis 19:15 Uhr zerkratze ein bislang unbekannter Täter einen an der Erlenstraße abgeparkten VW Golf eines Cloppenburgers. Der Schaden am PKW wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg zu melden.

Cloppenburg - Verstoß Pflichtversicherung Am Samstag gegen 22:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Cloppenburg einen 28-Jährigenaus Garrel, der mit seinem Audi A4 auf der Mühlenstraße in Cloppenburg unterwegs war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der PKW des Mannes nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit Am Sonntag gegen 00:10 Uhr beschädigte ein 35-Jähriger aus Ermke beim Ausparken mit seinem Opel Astra einen geparkten Peugeot 308 an der Bürgermeister-Heukamp-Straße in Cloppenburg. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 0,98 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es wurden Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

