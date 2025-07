Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 12/13.07.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Am 12.07.2025, 14:41 Uhr, kam ein 20 Jahre alter Motorradfahrer aus Höltinghausen bei einer Ausfahrt mit mehreren Motorradfahrern auf der Brägeler Straße in Lohne in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 12.07.2025, 13 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Damme mit einem Kleinkraftrad die Große Straße in Steinfeld. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Kraftfahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 12.07.2025, gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 36-Jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem PKW, Volvo, die Ringstraße in Fahrtrichtung Holdorf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der PKW nicht zugelassen ist und die Kennzeichen gefälscht sind. Weiter ist Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen sichergestellt.

Steinfeld - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 12.07.2025, gegen 21:35 Uhr, befuhr eine 28-Jährige Frau aus Steinfeld mit ihrem E-Scooter den Radweg der B 214 in Richtung Holdorf. Im Rahmen der darauffolgenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der E-Scooter nicht versichert ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagmorgen, den 13.07.2025;04:40 Uhr, befuhr ein 23-jähriger rumänischer Staatsbürger mit seinem PKW Daimler Benz C220 den Visbeker Damm in Fahrtrichtung Visbek. Aufgrund der auffälligen Fahrweise (Schlangenlinien) sollte der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltesignale und entzog sich der Kontrolle mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bis an die 200 km/h. Auf der Umgehungsstraße nach Wildeshausen konnte das Fahrzeug schließlich mit weiteren hinzugezogenen Kräften gestoppt und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,63 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Die Fahrerlaubnis des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt. Gegen den 23-jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und der Durchführung eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell