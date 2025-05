Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.05.2025

Polizeiinspektion Leer / Emden (ots)

++ Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht ++ Schmorbrand ++ Führen eines PKWs unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Weener - Verfolgungsfahrt

Am Sonntag gegen 18:27 Uhr kam es, beginnend auf der Süderstraße in Weener, zu einer Verfolgungsfahrt eines Pkw. Der 23-jährige Fahrzeugführer wollte sich einer Verkehrskontrolle entziehen. Hierzu flüchtete er mit seinem Pkw über die Westerstraße, fuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung in die Einbahnstraße in Richtung Poststraße und flüchtete anschließend über die Mühlenstraße, Johann-Schüür-Straße, Graf-Edzard-Straße und die Straße Im Felsing. In der Straße Am Koppelwege wurde der Pkw gestoppt und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen war und der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Während der Flucht ignorierte der Fahrzeugführer die Vorschriften der StVO in erheblichem Maße, sodass er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, riskanten Überholmanövern und der Inkaufnahme der Gefährdung des Gegenverkehrs vor den Beamten davonfuhr. Gegen den Fahrzeugführer werden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zeugen, die die Fahrt des 23-jährigen beobachtet haben und/oder Fahrzeugführer, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Schmorbrand

Am gestrigen Abend gegen 23:40 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei eine Rauchentwicklung in der Straße Hinter der Halle in Emden gemeldet. In einer dortigen Pizzeria wurde ein Schmorbrand festgestellt. Es war bis zum Eintreffen der Feuerwehr nicht zum Ausbruch eines offenen Feuers gekommen. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Leer - Führen eines PKWs unter Betäubungsmitteleinfluss

Am gestrigen Sonntag, gegen 12:25 Uhr, mussten Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Ledastraße feststellen, dass der 39-jährige, männliche PKW-Führer eines Opel, unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell