POL-CLP: Einzelmeldung

Neuenkirchen-Vörden - Erfolgreicher Schockanruf / Gewerbs- und Bandenmäßiger Betrug zum Nachteil einer 86-jährigen Frau

Am Montag, den 17.02.2025, kam es zwischen 11:24 Uhr und 12:52 zu einem vollendeten Gewerbs- und Bandenmäßigen Betrug zum Nachteil einer 86-jährigen Frau in der Holdorfer Straße in Neuenkirchen/Vörden.

Die Geschädigte wurde im Vorfeld einer Geldübergabe per Telefon darüber informiert, dass ihre Tochter schwer erkrankt sei und dringend Medikamente bzw. eine OP benötige. Die Behandlung müsse allerdings im Vorfeld bezahlt werden.

Zu diesem Zwecke würde eine Person zu ihrer Wohnanschrift kommen und die erforderliche Summe entgegennehmen. Dies geschah im genannten Zeitraum. Die Abholerin konnte wie folgt beschrieben werden:

- Weiblich - Unter 30 Jahre - 165-170 cm - Schmal - Längere, dunkle Haare, möglicherweise mit einem roten Schimmer / Offene Trageweise über der Jacke - Dunkle Umhängetasche - Dunkle, dicke und hüftlange Jacke - Dunkle Hose - Osteuropäisches Erscheinungsbild

Weiterhin konnten im Rahmen von Zeugenbefragungen Hinweise auf einen PKW erlangt werden:

- Opel Astra - Blaue Farbe - Silberne Alufelgen - Polnisches Kennzeichen

Zudem wurde der PKW auf einem Schotterweg in örtlicher Nähe zur Wohnanschrift der Geschädigten abgestellt. Zeugen konnten beobachten, dass sich die beschriebene Person und Abholerin im Vorfeld bzw. Nachgang der Tat auffällig und zu Fuß im dünn besiedelten Wohngebiet an der Holdorfer Straße bewegt habe.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die weitere bzw. ergänzende Beobachtungen machen konnten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471 / 18600 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei wiederholt auf folgende präventive Hinweise hin:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber fremden Rufnummern bzw. Anrufern - Wenn Sie Personen am Telefon nicht zuordnen können, legen sie auf. - Geben Sie niemals Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Sprechen Sie Familienangehörige oder Ihnen nahestehende Personen an und schildern den Sachverhalt - Übergeben Sie niemals Wertsachen oder Geld an unbekannte Personen - Setzen Sie sich im Zweifel mit Ihrer örtlichen Polizei in Verbindung

Diese und weitere Informationen zum Thema "Enkeltrick" können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden.

