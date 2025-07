Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Zeugen nach Schockanruf gesucht

Am Montag, 14. Juli 2025 gegen 22:00 Uhr erhielt eine Garrelerin einen Anruf von einer ihr unbekannten Person.

Der Anrufer teilte mit, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall versucht habe und nun dringend eine Kaution gezahlt werden müsse. Andernfalls müsse ihr Sohn ins Gefängnis.

Letztendlich übergab die Geschädigte in der Nacht, vermutlich zwischen Montag, 14. Juli 2022, ca. 22:00 Uhr bis Dienstag, 15. Juli ca. 01:00 Uhr Wertgegenstände an eine unbekannte Abholerin. Die Abholerin konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 170 cm groß - junges Erscheinungsbild (ca. 18-25 Jahre) - normale Statur - helles Haar - helles T-Shirt - ggf. eine Art Schreibmappe/Klemmbrett dabei

Im Anschluss an die Übergabe entfernte sich die Abholerin aus der Falkenbergerstraße kommend in Richtung Kreyenbergstraße.

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bittet in diesem Zusammenhang Zeugen und Anwohner, die weitere bzw. ergänzende Beobachtungen machen konnten, sich mit der Polizei in Garrel (Tel.: 04474/939420) oder in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei wiederholt auf folgende präventive Hinweise hin:

- Seien Sie misstrauisch gegenüber fremden Rufnummern bzw. Anrufern - Wenn Sie Personen am Telefon nicht zuordnen können, legen sie auf. - Geben Sie niemals Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Sprechen Sie Familienangehörige oder Ihnen nahestehende Personen an und schildern den Sachverhalt - Übergeben Sie niemals Wertsachen oder Geld an unbekannte Personen - Setzen Sie sich im Zweifel mit Ihrer örtlichen Polizei in Verbindung - wählen Sie hierbei immer direkt die Telefonnummer der Polizei oder den Notruf, nutzen sie in diesem Zusammenhang niemals die Wahlwiederholung oder die Rückruftaste.

Diese und weitere Informationen zum Thema können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell