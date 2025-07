Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Juli 2025 07:45 Uhr bis Mittwoch, 16. Juli 2025 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Mini in dunkelgrün und zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die Fahrer- und Beifahrerseite. Der Pkw war auf einem Parkplatz in der Emsteker Straße abgestellt worden. Der Schaden wurde auf 3.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Teleskopstapler

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Juli 2025 15:15 Uhr bis Mittwoch, 16. Juli 2025 06:45 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Teleskopstapler, welcher in der Königsseestraße abgestellt worden war. Eine Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/18600) entgegen.

