Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Juli 2025 22:00 Uhr bis Mittwoch, 16. Juli 2025 15:00 Uhr besprühte ein derzeit unbekannter Täter ein Jugendzentrum in der Westmarkstraße mit blauer Farbe. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 16. Juli 2025 gegen 12:50 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Friesoythe mit einem Kleinkraftrad die Schlachthofstraße, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Zudem war das Kleinkraftrad für das aktuelle Versicherungsjahr nicht versichert. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 17. Juli 2025 gegen 02:29 Uhr befuhr ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw die Moorstraße. Hierbei kam er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr du touchierte den Pkw eines entgegenkommenden 20-jährigen aus Barßel. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Eine Schadenssumme steht derzeit nicht fest. Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um einen silbernen Opel handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell