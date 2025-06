Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Uslar (ots)

Uslar (La) - Am Samstagmittag, den 21.06.2025, ereignete sich in der Wiesenstraße auf einem Parkplatz mehrerer Einkaufsmärkte ein Verkehrsunfall. Dabei wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Schaden i.H.v. ca. 1.000,00 EUR. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Uslar (Tel.: 05571-80060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell