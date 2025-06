POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss

Northeim (ots) - (jho) Am Mittwoch, 18.06.2025, gegen 11.00 Uhr, ereignete sich in Nörten-Hardenberg ein Verkehrsunfall im Bereich der Göttinger Straße. Hierbei befuhr ein ASB-Transporter die Göttinger Straße in Richtung Tierkiste, als ihm ein weißer Crafter entgegenkam. Er musste ausweichen und kollidierte hier vermutlich mit einem dritten unbekannten Fahrzeug. Die Polizei in Nörten-Hardenberg (05503-91523-0) sucht nunmehr das unbekannte Fahrzeug, den Fahrer des ...

mehr