Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei In der Zeit zwischen Dienstag, 15. Juli 2025 22:00 Uhr bis Mittwoch, 16. Juli 2025 15:00 Uhr besprühte ein derzeit unbekannter Täter ein Jugendzentrum in der Westmarkstraße mit blauer Farbe. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen. Friesoythe - Fahren unter ...

mehr