Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Sechs neue Drehleitermaschinisten für die Freiwillige Feuerwehr Werne

Werne (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Werne freut sich, sechs neue Drehleitermaschinisten in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Nach intensiver Ausbildung und einer erfolgreichen Abschlussprüfung am heutigen Sonntag haben die Teilnehmer ihre Qualifikation als Drehleitermaschinisten erworben.

Die Ausbildung zum Drehleitermaschinisten ist ein spezialisierter Lehrgang, der Feuerwehrangehörige auf die sichere und effiziente Bedienung einer Drehleiter vorbereitet. Der Kurs wurde gemäß den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) durchgeführt und umfasste sowohl theoretische als auch praktische Inhalte.

Eine wichtige Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang ist der Abschluss der Grundausbildung, die die Grundlagen des Feuerwehrdienstes vermittelt. Zusätzlich benötigen die Teilnehmer den Führerschein der Klasse C, um Drehleiterfahrzeuge führen zu können. Eine abgeschlossene Maschinistenausbildung für Löschfahrzeuge sowie praktische Erfahrung im Feuerwehrdienst sind ebenfalls erforderlich.

In der theoretischen Ausbildung wurden die technischen Grundlagen, der Aufbau und die Funktionsweise der Drehleiter (z. B. DLK 23/12) behandelt. Themen wie Hydraulik, Elektronik und Mechanik der Drehleiter, die Festlegung von Belastungsgrenzen, Sicherheitsabstände zu Hindernissen und Stromleitungen sowie die Einsatzplanung und Taktik standen dabei im Fokus. Besonders betont wurde die Auswahl eines geeigneten Aufstellplatzes - eine zentrale Herausforderung bei realen Einsätzen.

Der praktische Teil der Ausbildung legte den Schwerpunkt auf das sichere Aufstellen und Bedienen der Drehleiter, auch unter schwierigen Bedingungen wie abschüssigem Gelände. Die Steuerung des Leiterparks und des Rettungskorbes wurde in zahlreichen Szenarien trainiert, um die Handlungssicherheit der Maschinisten zu gewährleisten. Besondere Aufmerksamkeit galt Rettungsübungen, wie der Personenrettung aus verschiedenen Höhen und Positionen sowie der Evakuierung aus Fenstern, Dächern oder schwer zugänglichen Bereichen.

Am heutigen Sonntag mussten die Teilnehmer ihr erlerntes Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten in einer Abschlussprüfung unter Beweis stellen. Lehrgangsleiter und Ausbilder überprüften anhand definierter Übungen die Kompetenzen der neuen Maschinisten. Zuvor hatten die Teilnehmenden in frei eingeteilten Übungseinheiten gemeinsam mit erfahrenen Drehleitermaschinisten ihre Fertigkeiten vertieft und die Anwendung der Drehleiter in herausfordernden Situationen wie engen Straßen oder beengten Verhältnissen geübt.

Ein besonderer Dank gilt den Ausbildern der Feuerwehr Lünen und der Feuerwehr Werne, die mit ihrem Engagement und ihrer Expertise die fundierte Ausbildung der neuen Drehleitermaschinisten ermöglicht haben. Ebenso gebührt den sechs Absolventen Anerkennung für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen.

Die Freiwillige Feuerwehr Werne ist stolz auf die neuen Drehleitermaschinisten und wünscht ihnen viel Erfolg und allzeit sichere Einsätze mit der Drehleiter.

