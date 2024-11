Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_PERSON_KLEMMT - LKW, 2 Personen im Fahrzeug, im Graben

Am Mittwochmorgen wurden die Leitung der Feuerwehr, der Löschzug 3 Stockum sowie der Löschzug 1 Stadtmitte um 14:34 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - LKW, 2 Personen im Fahrzeug, im Graben" in die Straße Blasum in Werne Stockum alarmiert. In der ersten Erkundung durch den ersteintreffenden Gruppenführer stellte sich heraus, dass ein LKW auf der Seite liegend im Graben zum Stehen gekommen war, jedoch keine Personen mehr eingeschlossen bzw. eingeklemmt waren. Nachdem die erkundete Lage nicht so dramatisch wie die gemeldete war, konnten kurzfristig die Kräfte der Innenstadt wieder aus dem Einsatz entlassen werden. Dass Abrücken der entlassenen Kräfte gestaltete sich Aufgrund der Anzahl an Fahrzeugen und der engen Zuwegung als schwierig. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Aufgrund der Lage musste das Fahrzeug nicht gegen weiteres Abrutschen gesichert werden sowie flossen auch keine Betriebsmittel aus. Die Personen konnte den LKW eigenständig über die Fahrertür verlassen und musste nicht von der Feuerwehr befreit werden. Die Straße Blasum in Stockum war für die Dauer der Rettungsarbeiten komplett gesperrt. Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Werne mit vier Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-LF20-1, 3-MTW-1, 3-ELW-1, 1-ELW-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

