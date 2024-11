Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln am Freitagmittag

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

22.11.2024 > 13:37 Uhr - 14:35 Uhr

Am Freitagmittag wurden die Leitung der Feuerwehr und der Löschzug Mitte um 13:37 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - Verkehrsunfall mit mehreren PKW // mehrere Verletzte" auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt hat sich ein Stau bis in die Autobahnauffahrt auf die Nordlippestraße gebildet, was die Anfahrt für die Einsatzkräfte erschwerte. Aufgrund der Unfallmeldung und der Anzahl der vermutlich betroffenen Personen wurde bereits der Kräfteansatz im Rettungsdienst erhöht, sodass auch der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Kreises Unna zur Einsatzstelle alarmiert worden sind. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass insgesamt fünf PKW verunfallt waren. Alle Beteiligten konnten die verunfallten PKW eigenständig verlassen. Eine Person wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den doppelten Brandschutz sicher. Die Einsatzstelle wurde abschließend noch gereinigt, sodass der Standstreifen und die rechte Spur wieder freigegeben werden konnte.

Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen [1-KdoW-1, 1-ELW1-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1], sowie ein Fahrzeug [1-HLF20-1] im Bereitstellungsraum, der Rettungsdienst, der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Kreises Unna und die Autobahnpolizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell