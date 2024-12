Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Zwei Verkehrsunfälle auf der Autobahn 1 bei Werne

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am Freitagmittag wurde der Löschzug 1 Mitte mit dem Alarmstichwort "TH_1 - Verkehrsunfall mit 5 PKW // auslaufende Medien // keine Verletzten" auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert.

Bei Eintreffen bestätigte sich die gemeldete Lage. Es kam zu einem Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten PKW. Insgesamt waren 11 Personen am Unfall beteiligt und fünf Personen verletzt. Aufgrund dieser Lage wurden vier weitere Rettungswagen und ein Notarzt zur Einsatzstelle nachalarmiert, sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Ebenfalls wurden auslaufende Betriebsstoffe mittels Bindemittel abgestreut und das verunreinigte Bindemittel wieder aufgenommen. Die verletzten Personen wurden von dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz waren insgesamt 11 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Autobahnpolizei. Einsatzende konnte der Kreisleitstelle Unna gegen 15:40 Uhr gemeldet werden.

Als die Einsatzkräfte gerade die Einsatzstelle verlassen hatten und die Ausfahrt Hamm/Bergkamen befahren haben, ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Köln. Die Einsatzkräfte fuhren somit wieder auf die Autobahn auf und erkundeten die Lage. Hierbei handelte es sich um einen Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW und sechs betroffenen Personen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellten den Brandschutz sicher. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden mittels Bindemittel abgestreut und das verunreinigte Bindemittel wurde wieder aufgenommen. Drei Personen wurden vom Rettungsdienst in behandelt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Dieser Einsatz konnte gegen 16:40 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell