Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst

Horst bei Boizenburg (ots)

In der Erstaufnahmeeinrichtung in Horst (Boizenburg) ist es am Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt, darunter zwei Mitarbeiter der Einrichtung. Ersten Erkenntnissen zufolge haben zwei Betreuer einen heftigen Streit zwischen mehreren Bewohnern der Einrichtung schlichten wollen, als sie dabei selbst verletzt worden waren. An der Auseinandersetzung waren drei türkische Staatsbürger (27, 31, 36 Jahre) und ein 40-jähriger Georgier beteiligt. Der Hintergrund des Streits konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation bereits beruhigt und die Streitenden wurden getrennt voneinander untergebracht. Gegen alle vier Beteiligte, wovon drei Personen alkoholisiert waren, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei wegen Körperverletzung. Die verletzten Mitarbeiter der Einrichtung konnten ihren Dienst weiter verrichten und wollten selbstständig einen Arzt aufsuchen.

