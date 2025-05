POL-HRO: Technischer Defekt sorgt für Schuppenbrand in Tessin

Boizenburg (ots) - Mehrere Fächer einer Paketstation haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in Boizenburg aufgebrochen. Offenbar haben die Täter dabei auch mehrere in den Fächern deponierte Postpakete entwendet. An der Packstation in der Ringstraße (nahe Einkaufsmarkt) wurden dem Spurenaufkommen zufolge elf Postfächer aufgebrochen. Allein der angerichtete Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge ...

