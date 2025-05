Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kleinkrafträder werden in den Landkreisen Rostock und Nordwestmecklenburg zum Ziel von Einbrechern

Landkreise Nordwestmecklenburg & Rostock - Gadebusch/Bad Doberan (ots)

Die Kriminalpolizei in den Landkreisen Rostock und Nordwestmecklenburg hat die Ermittlungen übernommen, nachdem es in Gadebusch und Bad Doberan vermeintlich im Zeitraum des vergangenen Wochenendes zu Diebstahlshandlungen aus Garagen gekommen ist.

Am 24.05.2025 informierte eine Hinweisgeberin die Polizei in Gadebusch über den Einbruch in der Ratzeburger Chaussee. Die bislang unbekannten Täter hätten sich im Zeitfenster vom 23.05. gegen 13.00 Uhr bis zum 24.05. um 17:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer der örtlichen Garagen verschafft und im Weiteren eine Simson des Typs S51 entwendet. Das entwendete, dunkelgrüne Kleinkraftrad wäre laut Angaben des 74-jährigen Eigentümers an beiden Seiten mit Gepäckträgern für Taschen ausgestattet gewesen. Am hinteren Gepäckträger sei zudem eine selbst angeschweißte Metallvorrichtung für das Kennzeichen angebracht gewesen. Der entstandene Gesamtschaden wird gegenwärtig mit circa 2.700 Euro beziffert. Personen, die möglicherweise Angaben zu der Tat oder aber zum möglichen Verbleib der Simson vornehmen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 03886-7220 bei der Polizei melden.

Auch in Bad Doberan haben es Täter scheinbar auf Kleinkrafträder abgesehen. So informierte ein Hinweisgeber die Polizei am Abend des 25.05.2025 darüber, dass vermeintlich in der vorherigen Nacht insgesamt drei Kleinkrafträder aus einer Garage in der Straße Neue Reihe entwendet worden sein sollen. Zu den Kleinkrafträdern der Hersteller MZ (1x Typ TS125) sowie Simson (1x Typ S51, 1x Typ Schwalbe) liegen gegenwärtig keine weiteren Angaben vor. Wie sich die unbekannten Täter Zugang zu der verschlossenen Garage verschafft haben ist u.a. Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Der entstandene Gesamtschaden wird hier mit etwa 10.000 Euro bewertet. Personen, die mögliche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib der entwendeten Kleinkrafträder machen können, werden ebenso gebeten sich in diesem Fall bei der Polizei in Bad Doberan unter 038203-560 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell