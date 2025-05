Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Die Polizei ermittelt nach körperlichen Auseinandersetzungen

Schwerin (ots)

Schwerin/Feldstadt Am 25.05.2025 gegen 17:30 Uhr kam es im Aufenthaltsbereich eines Kinos in der Schweriner Feldstadt zu Streitigkeiten wegen Verstößen gegen die Hausordnung zwischen einem Besucher und einem Mitarbeiter. Im Rahmen dieser Streitigkeiten habe der Unbekannte einen Teleskopschlagstock herausgeholt und soll damit den Mitarbeiter mehrfach geschlagen haben. Als Zeugen darauf aufmerksam wurden, flüchtete der Täter und äußerte noch Drohung gegenüber dem 36-jährigen deutschen Geschädigten. Schwerin/Großer Dreesch Gegen 19:15 Uhr kam es am 25.05.2025 an einer Straßenbahnhaltestelle auf dem Großen Dreesch zum Aufeinandertreffen zwei Personengruppen im jugendlichen Alter. Deren Angehörige waren sich zum Teil persönlich bekannt und hatten zuvor bereits Streit. Aus der Gruppe der Tatverdächtigen wurden den Geschädigten gegenüber Drohungen ausgesprochen und gestikuliert. Um diese zu untermauern öffnete ein Mitglied aus der Gruppe der Tatverdächtigen seine Jacke, wodurch ein japanisches Schwert ersichtlich wurde, welches der Tatverdächtige dazu noch ein Stück aus der Scheide zog. Beide Gruppen trennten sich ohne weitere Auseinandersetzung. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein 14-jähriger aus der Gruppe der Tatverdächtigen aufgegriffen und an seine Eltern übergeben werden. Alle bislang bekannten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. In beiden Fällen werden von der zuständigen Kriminalpolizei weitere Ermittlungen geführt. Mathias Dikty Polizeihauptkommisar Polizeihauptrevier Schwerin

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell