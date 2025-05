Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Drei verletzte Personen bei Schwelbrand in Einfamilienhaus bei Lübtheen

Lübtheen (ots)

Durch einen Brand in einem Einfamilienhaus am Freitagabend in Probst Jesar bei Lübtheen sind drei Bewohner leicht verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es gegen 21:40 Uhr in einem Abstellraum zu einem Brand, wodurch der Stromverteilerkasten und ein Hausanschluss beschädigt wurden. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zwei Kinder (3 und 7 Jahre) sowie eine 18-jährige Bewohnerin wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und Körperverletzung.

