API-TH: Fahrzeuggespann um 134 % überladen

A4 Höhe Gera (ots)

Gestern Nachmittag wurden die Beamten der Autobahnpolizei auf ein augenscheinlich überladenes Fahrzeuggespann aufmerksam. Dieses war auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden unterwegs. Es erfolgte eine Fahrzeugkontrolle in Gera. Eine Verwiegung des Anhängers bestätigte den Verdacht. Dieser brachte ein Gewicht von 1760 kg auf die Waage. Somit war er jedoch mehr als doppelt so schwer, wie er eigentlich hätte sein dürfen. Das zulässige Gesamtgewicht von 750 kg war um 134,66 % überschritten. Gegen den 28-jährigen ukrainischen Fahrer wurde aufgrund der Überladung eine Sicherheitsleistung in Höhe von 730 Euro erhoben. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt bis zur Ab- oder Umladung untersagt.

