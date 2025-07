Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Dieseldiebstahl

Am Donnerstag, 17. Juli 2025 in der Zeit zwischen 03:00 Uhr bis 05:25 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Lkw, welcher auf einem Parkplatz an der Harmer Straße stand und entwendeten mehrere hundert Liter Diesel. Eine genaue Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit von Mittwoch, 16. Juli 2025 16:00 Uhr bis Donnerstag, 17. Juli 2025 06:55 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma in der Rudolf-Diesel-Straße und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer dortigen Lagerhalle. Es wurden unter anderem Kabeltrommeln und technische Geräte entwendet. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Dinklage - versuchter Einbruch

In der Zeit von Mittwoch, 16. Juli 2025 22:00 Uhr bis Donnerstag, 17. Juli 2025 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Reichensteiner Straße und versuchten sich Zutritt zu einem Schuppen zu verschaffen. Hierbei schlug vermutlich der Hund an, sodass die Unbekannten von der Tat abließen und flohen. Durch den Versuch entstand ein Schaden von ca. 100,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.: 04443/97749-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell