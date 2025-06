Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Positive Bilanz der Polizei anlässlich des "Campus Festival 2025" in Konstanz (01.06.2025)

Konstanz (ots)

Eine positive Bilanz ziehen konnten die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Konstanz und ihre Unterstützungskräfte anlässlich des "Campus Festival 2025", welches am Freitag, 30.05.2025 und Samstag, 31.05.2025 im Bodenseestadion Konstanz stattfand. So war die Veranstaltung an beiden Tagen bei bestem Wetter von je 25.000 feiernden Personen besucht. Auch der auf dem Konstanzer Flugplatz eingerichtete Bedarfscampingplatz war mit einer Kapazität von 4700 Personen ausgebucht. Dank des Verkehrskonzepts, der Sicherheitskonzepte des Veranstalters und der reibungslosen Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und allen beteiligten Organisationen und Behörden verlief die Veranstaltung an beiden Tagen störungsfrei und ohne besondere Vorkommnisse. Es kam zu keinen größeren Verkehrsstörungen innerhalb des Stadtgebiets. Auch die Anzahl der von der Polizei registrierten Straftaten und Ordnungsstörungen war im Hinblick auf die hohe Besucherzahl und die ausgelassene Feierstimmung positiv. So wurden an beiden Tagen 11 Straftaten registriert (darunter Hausfriedensbruch, einfache Körperverletzungen und Urkundenfälschungen). Das Polizeipräsidium Konstanz bedankt sich ausdrücklich für das freundliche Verhalten aller Festivalbesucherinnen und -besucher gegenüber den Einsatzkräften. Die polizeiliche Präsenz wurde vielfach begrüßt.

