Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Zeugensuche (31.05.2025)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro kam es am Samstag, 31.05.2025 gegen 01:45 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Singen. Ein 18-Jähriger kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem PKW BMW ins Schleudern und prallte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten LKW-Anhänger. Durch den Aufprall lösten beide Airbags des Fahrzeuges aus, der 18-Jährige blieb unverletzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverlauf oder der Fahrweise des 18-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (Tel. 07731-8880) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell