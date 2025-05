Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz

Lkr. KN) - Auseinandersetzung mit verletzten Personen führt zu Polizeieinsatz

Konstanz / Lkr. KN (ots)

Am Mittwoch (28.05.25) hat sich in Konstanz im Ortsteil Fürstenberg eine körperliche Auseinandersetzung mit zwei verletzten Personen ereignet. Gegen 22:30 Uhr kam es, in einem Einfamilienhaus, zwischen fünf Männern im Altern von 27 bis 37 Jahren zu Streitigkeiten, welche eskalierten und in einem handfesten Streit endeten. Hierbei soll ein 37-jähriger Mann mit einem Messer verletzt worden sein. Der 27-jährige Täter flüchtete anschließend, was zu einer Fahndung mit mehreren Polizeikräften führte. Er konnte im Rahmen der Fahndung ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Es ist davon auszugehen, dass sich alle Beteiligten kannten. Weshalb es zu der Auseinandersetzung kam ist noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell