Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Zwei Autos kollidieren im Kreuzungsbereich - Polizei sucht Zeugen (29.05.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es in der Alleenstraße an der Kreuzung zur Königstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen.

Gegen 07:50 Uhr fuhr ein 28-jähriger VW-Touareg-Fahrer auf der Alleenstraße in Richtung Donau. Zur gleichen Zeit war eine 29-Jährige mit einem Renault Captur auf der Königstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Am VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Am Renault entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei um Hinweise: Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell