POL-KN: (Tuttlingen) - Sessel in leerstehendem Gebäude in Brand geraten - Polizei bittet um Hinweise (29.05.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend ist es in einem leerstehenden Gebäude in der Friedrichstraße zu einem Brandgeschehen gekommen.

Gegen 19:00 Uhr bemerkte ein Zeuge eine Rauchentwicklung an Fenstern und Türen des Gebäudes. Die alarmierte Feuerwehr entdeckte im ersten Obergeschoss einen brennenden Sessel und konnte durch das schnelle Eingreifen eine Ausbreitung des Feuers verhindern.

Der entstandene Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im mittleren bis hohen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Personen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Friedrichstraße Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

