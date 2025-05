Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Altenheim: versuchte Schleusung verhindert

Altenheim (ots)

Ein deutscher Staatsangehöriger versuchte gestern Nachmittag, zwei syrische Staatsangehörige über den Grenzübergang Altenheim nach Deutschland zu schleusen.

Am Montagnachmittag, dem 19. Mai, wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen ein Fahrzeug mit belgischer Zulassung am Grenzübergang Altenheim von der Bundespolizei überprüft. Der 26-jährige deutsche Fahrer befand sich in Begleitung von zwei syrischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung der Dokumentenlage stellte sich heraus, dass weder der 40-jährige noch der 20-jährige Syrer im Besitz gültiger Grenzübertrittspapiere waren. Es bestand der Straftatverdacht des versuchten Einschleusens von Ausländern. In der Vernehmung gaben die Personen an, sich über soziale Netzwerke kennengelernt zu haben und nach Singen reisen zu wollen, um dort Freunde zu treffen. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde den beiden Syrern die Einreise nach Deutschland verweigert. Auch gegen sie wurde Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise erstattet.

