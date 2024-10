POL-F: 241016 - 1011 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Markenkleidung, Mobiltelefone und eine Festnahme

Frankfurt (ots) - (ma) Am Montagabend (14. Oktober 2024) und in der Nacht auf Dienstag (15. Oktober 2024) kam es zu unterschiedlichen Zeiten zu insgesamt sieben Bränden von Müllcontainern und einem offenen Bücherschrank im Bereich Preungesheim. Gegen 21:00 Uhr kam es zum ersten, der insgesamt sieben Brände, zu welchem Feuerwehr und Polizei ausrückten. In einem ...

mehr