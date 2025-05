Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit nimmt zweifach gesuchten Straftäter fest

Kehl (ots)

Die Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit hat gestern einen zweifach gesuchten Straftäter festgenommen. Er konnte die geforderten Geldstrafen bezahlen und so eine Inhaftierung abwenden.

Am 19. Mai kontrollierte die Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit einen rumänischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl-Europabrücke. Dabei stellte sich heraus, dass der 25-Jährige mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde: Einmal wegen eines Verstoßes gegen das Ausländerpflichtversicherungsgesetz zu 15 Tagen und einmal wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu 25 Tagen. Er konnte die Geldstrafen bezahlen und so die Haftstrafen abwenden.

