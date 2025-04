Groß-Gerau (ots) - Ein Fahrzeugbrand hat in der Nacht zum Montag (28.04.) zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 0.35 Uhr wurde die Rettungsleitstelle informiert, dass ein Wohnmobil auf einem Parkplatz in der Wallerstädter Straße in Berkach in Vollbrand stehen würde. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren anschließend geraume Zeit damit beschäftigt den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Derzeit ...

