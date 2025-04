Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: 11-jähriger auf E-Scooter mit entwendetem Kennzeichen unterwegs

Rüsselsheim (ots)

Am Donnerstagmittag (24.04.) stoppten Polizeibeamte in der Adam-Opel-Straße einen 11-Jährigen auf einem E-Scooter. Hierbei stellten die Ordnungshüter rasch fest, dass an dem Scooter des Kindes ein Versicherungskennzeichen eines Leih-Scooters angebracht war, das dort nicht hingehörte. Auf Nachfrage gab der 11-Jährige unumwunden zu, dass er nicht warten wollte, bis ihm seine "Mama" ein Kennzeichen besorgt, er den Kennzeichenaufkleber kurzerhand an einem Leihscooter ablöste und an seinen Scooter klebte.

Die Weiterfahrt war damit beendet, was aber auch schon aufgrund des Alters des Jungen der Fall gewesen wäre. Der 11-Jährige ist noch strafunmündig und muss sich daher nicht wegen Diebstahls, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Polizisten übergaben ihn anschließend seiner Mutter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell