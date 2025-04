POL-DA: Kelsterbach: Anhaltezeichen der Polizei missachtet/44-jähriger Autofahrer gibt Gas

Lampertheim (ots) - In der Nacht zum Samstag (26.04.), in der Zeit zwischen 0.45 und 1.20 Uhr, wurden den Rettungskräften in der Wilhelmstraße, der Römerstraße und "In den Gärten"" insgesamt vier brennende Mülltonnen gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und ...

