Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Brand eines Wohnmobils

Groß-Gerau (ots)

Ein Fahrzeugbrand hat in der Nacht zum Montag (28.04.) zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Gegen 0.35 Uhr wurde die Rettungsleitstelle informiert, dass ein Wohnmobil auf einem Parkplatz in der Wallerstädter Straße in Berkach in Vollbrand stehen würde. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren anschließend geraume Zeit damit beschäftigt den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Derzeit können noch keine Angaben zur Brandursache getroffen werden. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 zu melden.

